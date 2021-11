DONNA IN GRAVI CONDIZIONI: SI SPARA UN COLPO DI PISTOLA IN TESTA

Una donna di 33 anni di Campiglio di Campli, nubile, è stata rinvenuta dai genitori al loro rientro a casa a terra in un lago di sangue nella sua camera da letto, ferita alla testa da un colpo di pistola. La donna è viva ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Da chiarire le cause: e cioè se sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. Dell'indagine si occupa il Pm Colica con la Squadra Mobile. econdo alcune testimonianze raccolte sul posto negli anni scorsi la donna era stata coinvolta in un tragico incidente stradale: alla guida della sua macchina aveva investito una coppia e una delle due persone era morta. Una tragedia che, hanno raccontato conoscenti e familiari, l'aveva scossa e provata notevolmente.

