FIAB A COMUNE E PROVINCIA: «MOBILITY MANAGER DOVE SEI?»

Mobility Manager e Piano degli Spostamenti Casa – Lavoro. FIAB Teramo ricorda a Comune, Provincia e altre istituzione del territorio gli obblighi di legge.

Come noto la figura del “responsabile della mobilità aziendale”, meglio conosciuto come “mobility manager”, è stata introdotta dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 (Decreto Ronchi), e recentemente rilanciata dal Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020, che ha ampliato la platea degli Enti e delle Aziende tenute a dotarsi di tale figura, riferendo l’obbligo alle imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendentiubicate in:

un capoluogo di regione,

una città metropolitana,

un capoluogo di provincia ,

, un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Quindi il Comune di Teramo, e gli Enti e le aziende che ricadono nel suo territorio, aventi più di 100 dipendenti, sono obbligati alla nomina del mobility manager aziendale e, per quest’anno, entro il 23 novembre, a predisporre il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) e ad inviarlo al Comune entro i successivi quindici giorni.

Il Comune è poi tenuto, attraverso la specifica figura del Mobility Manager d’Area, a favorire l'integrazione tra i vari PSCL pervenutigli e le politiche dell'amministrazione comunale in una logica di rete e di interconnessione modale e a verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi di trasporto complementari ed innovativi, per garantire l'intermodalità e l'interscambio, e l'utilizzo anche della bicicletta e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale.

Compito del Mobility Manager d’Area è anche quello di predisporre, o coordinare con l’analoga pianificazione comunale, piani degli spostamenti casa-lavoro o piani per la gestione della domanda di mobilità riferiti ad aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi, poli scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.

Quanto sopra è ancora più importante anche alla luce del DPCM firmato dal presidente Dragni il 12 ottobre, contenente le “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, che prevede specificatamente come misura attuativa delle disposizioni ivi contenute le figure dei mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, dei mobility manager d’area e i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).

“Ad oggi – dichiara Gianni Di Francesco, presidente FIAB Teramo – non ci risulta che nessun Ente, Comune compreso, ricadente nell’ambito ammistrativo del comune di Teramo, abbia nominato la figura del Mobility Manager, né tantomeno predisposto il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro da approvare entro il 23 novembre.”

“Tra l’altro – continua Di Francesco – se si fosse anticipata l’approvazione dei Piani entro il 31 agosto si sarebbe potuto accedere a finanziamenti ministeriali per l’attuazione degli stessi”.

La FIAB Teramo, quindi, chiede, in particolare a Comune, Provincia, Università, ASL e Ufficio Scolastico provinciale, di adempiere agli obblighi di legge e, in particolare, al Comune, di nominare anche la figura del Mobility Manager d’Area, necessario coordinamento tra amministrazione e gli altri enti e privati tenuti a pianificare la loro mobilità aziendale.

“È un obbligo di legge – conclude il presidente FIAB Teramo – che pur non prevedendo sanzioni per l’inadempimento ha una particolare importanza per l’organizzazione della mobilità dei singoli enti e dell’intero contesto urbano e sub urbano comunale. Un’occasione che non va sprecata e va attuata subito”.