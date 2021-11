LA FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE TERAMO RIAPRE LA SELEZIONE PER IL CORSO DI TECNICO SUPERIORE DIGITAL E GREEN

La Fondazione ITS Agroalimentare di Teramo, a seguito delle continue manifestazioni di interesse ricevute anche a corso già avviato, riapre temporaneamente il processo di selezione per l’iscrizione al percorso gratuito: “Tecnico Superiore per la valorizzazione Digital e Green delle produzioni agroalimentari”.