CALCIO / CIACCIA IN COMUNE, RIBADITO L'INTERESSE PER IL VECCHIO STADIO, IL SINDACO: «C'E' UN PROGETTO AMPIO SULL'AREA»

Primo incontro ufficiale (dopo quelli ufficiosi estivi) tra i nuovi proprietari del Teramo Calcio (rogito previsto per lunedì) e il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto. Il team dei fratelli Ciaccia, con altri ormai prossimi componenti dello staff, ha rappresentato al primo cittadino l' intenzione di creare in città, magari puntando alla riqualificazione del vecchio Comunale, una sede per le giovanili biancorosse, anche con una possibile foresteria riservata agli atleti, nell’area sempre del vecchio stadio. Il Sindaco, ricordando come il vecchio impianto sia la centro di un progetto di riqualificazione organico, che comprende anche la San Giuseppe e la Casa dello Sport, ha comunque mostrato interesse per la proposta che, fatte tutte le dovute verifiche, potrebbe essere accolta solo nell’ambito di un preciso project financing. Ciaccia, ha poi ribadito la volontà di potenziare la squadra, sia dal punto di vista dello staff, con un nuovo direttore generale e il ritorno del Ds Federico, sia con l’innesto di nuovi giocatori, per rinforzare i reparti più in difficoltà. Poi, foto di gruppo rituale e strette di mano per salutare l’inizio di un nuovo capitolo della storia calcistica teramana.