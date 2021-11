DANTE 700, INAUGURATA LA MOSTRA "COMMEDIA-COMMEDIE" NELLA SALA DI VIA PALMA

Mercoledì 3 novembre 2021 si è aperta la mostra “Commedia-Commedie. Suggestioni dantesche nelle illustrazioni di Doré, Dalì, Coccia e Melarangelo”, aperta al pubblico dal 3 al 13 novembre 2021 presso la Sala Espositiva comunale di Via Nicola Palma a Teramo. L’entrata è gratuita ed è possibile visitarla dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13:30, venerdì e sabato dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 19:00.

Il patrimonio artistico presente nell’esposizione è stato portato, nel corso del 2021, al Santuario di San Gabriele (TE), a Roseto degli Abruzzi (TE) e a Pescara, grazie al Progetto di respiro internazionale “Per l’alto mare aperto… - APPRODI NELLE ISOLE DANTESCHE”, sostenuto e patrocinato dal MiC e dal Comitato nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni, che vede la Fondazione Pasquale Celommi onlus, in qualità di capofila, il Comune di Teramo e l’Università degli Studi di Teramo come Comitato promotore regionale, in congiunzione con numerosi Enti e Istituti scolastici della Regione Abruzzo.

La mostra è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Teramo e i Licei “Delfico-Montauti”, “G. Milli” e “Melchiorre Delfico” di Teramo, con i quali la Fondazione ha stipulato una convenzione PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) grazie alla quale gli studenti delle suddette scuole saranno le guide museali per tutta la durata della mostra, nella fascia oraria mattutina.

Presenti all’inaugurazione tutti gli studenti coinvolti, settantatré, accompagnati dai propri docenti e Dirigenti Scolastici.

Ad aprire l’inaugurazione il saluto del Comitato promotore: Viriol D’Ambrosio, Presidente della Fondazione Pasquale Celommi, ha coinvolto i presenti con la narrazione delle origini della mostra, illustrando le tecniche utilizzate dagli artisti in esposizione e il legame che essi hanno con la Fondazione Celommi, seguito dall'Assessore alla Cultura della Città di Teramo Andrea Core, contento nel vedere volti giovani interessati alle attività culturali della Città, che ha fermamente ribadito l’importanza del coinvolgimento dei ragazzi nella vita cittadina, con l’auspicio di valorizzare, congiuntamente e grazie a queste iniziative, i beni culturali presenti a Teramo.

Conclude i saluti Dino Mastrocola, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, seconda componente del suddetto Comitato, che sottolinea l’importanza di rendere protagonisti gli studenti negli anni più importanti della loro formazione scolastica e umana.

Interviene Maria Letizia Fatigati, Dirigente Scolastica dell’I.C. “Falcone e Borsellino” – Teramo 5, che ringrazia la Fondazione per l’impegno profuso nel valorizzare la cultura, l’arte e i giovani anche attraverso iniziative come il X Concorso Artistico Nazionale, svoltosi nel maggio 2021.

Proseguono le Dirigenti e Professoresse degli Istituti d’Istruzione Secondaria coinvolti, Loredana Di Giampaolo, Marie Paour e Rosaria Persia, che da subito hanno creduto nel progetto e hanno coinvolto pienamente le loro scuole di appartenenza e i loro studenti.

Chiudono i saluti l’emozionante intervento di Alberto Melarangelo, figlio dell’artista teramano Sandro Melarangelo cui è dedicata un’intera sezione della mostra, e di Luigi Ianni, professore, scrittore e appassionato del poema dantesco, che ha formato i ragazzi partecipanti al PCTO.