E' CRISI NEL SETTORE AUTOMOTIVE NEL TERAMANO, SCATTANO 62 ORE DI CIG

La crisi della componentistica, con

la carenza di materie prime e in particolare dei microchip,

rischia di mettere in forte crisi il comparto dell'automotive,

che in provincia di TERAMO, in termini di aziende, rappresenta

il 20 per cento del settore metalmeccanico. A confermarlo sono i

dati delle ore di cassa integrazione richieste al 30 settembre:

se nell'intera industria metalmeccanica sono state 326.296, nel

settore automotive sono 202.816, il 62,16% del totale. E le

prospettive, secondo i sindacati, non sarebbero rosee nemmeno

per il 2022. Una situazione che se da un lato sconta la carenza

di semiconduttori, di portata mondiale, dall'altro sarebbe

complicata dall'assenza, a livello nazionale e locale, di una

politica industriale che metta in campo azioni di ampio respiro.

"La situazione nell'automotive è stagnante e questo ci

preoccupa molto - commenta il segretario Fiom Cgil Natascia

Innamorati - in questo momento il problema maggiore è legato

alla componentistica, che non comporta un calo dei volumi quanto

la difficoltà a lavorare gli ordini. Spesso le aziende non

possono mandare un pezzo alla casa madre per l'impossibilità di

assemblare totalmente il prodotto". Molte aziende stanno

ricorrendo alla cassa integrazione, in scadenza a fine 2021, ma

che potrebbe essere prorogata anche per il 2022 e a cui

potrebbero fare da contraltare, in base alla disponibilità delle

materie prime, anche picchi di lavoro straordinario. "Questa

eccessiva flessibilità durerà almeno fino al 2022 - continua

Innamorati - e una volta superato il problema dei

semiconduttori, legato al fatto che durante la pandemia c'è

stata una grande richiesta di componenti per il settore

dell'elettronica, avremo a che fare con i problemi legati a

riqualificazione e riconversione ambientale".