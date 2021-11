TEATRO ROMANO, LA GARA E' STATA AGGIUDICATA AD UNA DITTA DI BASCIANO

Nuovo passo in avanti nelle procedure per la realizzazione del progetto di riqualificazione funzionale del Teatro Romano. Ieri sono state aperte le buste con le offerte relative alla gara per la demolizione dei palazzi Adamoli e Salvoni; intervento di 1.300.000 euro, come noto propedeutico all’avvio dei lavori sul Teatro.

La gara è stata aggiudicata, in base al ribasso d’asta, alla ditta di Bernardo Giuseppe & C. S.a.s. di Basciano.

Ora gli uffici comunali procederanno, come sancito dalla norma, alla verifica dei requisiti, prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori.