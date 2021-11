VIDEO / LA GIORNATA DELLE FORZE ARMANTE SI FESTEGGIA ANCHE A TERAMO CON UN PENSIERO ALLA PANDEMIA IN CORSO

Oggi, 4 novembre, è stato celebrato il 'Giorno dell’Unità Nazionale' e la 'Giornata delle Forze Armate' con una serie di cerimonie militari. Depositata la corona al monumento ai caduti ai tigli. Dell’importanza dell’unità d’italia hanno parlato, tra gli altri, il Prefetto ed il Sindaco, quest’ultimo non dimenticando che è ancora in corso la pandemia e che con questa occorre ancora fare i conti. Per questo D’Alberto ha invitato i cittadini a vaccinarsi.

