IL COMITATO STAZIONE : SACRO CUORE INCONTRA L'AMMINISTRAZIONE E CHIEDE MARCIAPIEDI, SEGNALETICA, PALETTI E... UN PASSAGGIO PEDONALE PER I NUOVI CENTRI COMMERCIALI

Il direttivo del Comitato di Quartiere Stazione-Sacro Cuore, presieduto da Siriano Cordoni (foto) ha avuto la possibilità di incontrare l’Amministrazione Comunale grazie alla disponibilità dell’assessore Maurizio Verna.

Al termine dell’incontro si è convenuto sui seguenti punti:

- contrarietà assoluta all’inversione del senso di marcia all’inizio di via Pannella da viale Crispi.

- richiesta dell’apertura di un passaggio pedonale nel tratto terminale dell’area della stazione, al fine di permettere un accesso in sicurezza in via Aeroporto (evitando così la curva davanti la scuola D’Alessandro), in previsione dell’apertura del nuovo centro commerciale.

- realizzazione ove mancanti e rifacimento, ove presenti, dei marciapiedi in via Fonte Regina e tratto terminale, verso la rotondina, di viale Crispi.

Inoltre sono state richiesti una serie di miglioramenti per la sicurezza dei pedoni nel nostro quartiere:

- posizionamento di uno specchio parabolico all’angolo fra via Pepe e via Badia, come strumento aggiuntivo alla segnaletica stradale.

- posizionamento di paletti sul tracciato pedonale in via Pepe davanti al bar Grande Italia (come prosecuzione di quelli già presenti davanti la scuola S. Berardo).

- miglioramento dell’illuminazione dell’area della Stazione Ferroviaria.

- Rifacimento linee strisce pedonali e stalli dei parcheggi (questi a misura standard delle autovetture).