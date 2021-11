VIDEO / LE UNIVERSITA' ABRUZZESI PER LA FORMAZIONE E LA PRIMA FIERA D'ITALIA DEDICATA AL LAVORO

Dall’8 al 12 novembre si svolgerà in Abruzzo grazie alla Regione e alle università della nostra regione la fiera del lavoro. Un’iniziativa unica in Italia per mettere in contatto i giovani con 50 importanti aziende italiane.

