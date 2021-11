IL MURALES “GUARISCICREPE” E I CAVALIERI DEL MELATINO, È LA FAVOLA DELLA FONDAZIONE

Alunni della Scuola dell’infanzia della Noè Lucidi di Teramo sono stati ricevuti, stamane, in Palazzo Melatino dal Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante cui hanno consegnato i loro disegni ispirati al Murales -presente sulla facciata della loro scuola - realizzato il 1ottobre scorso in occasione dellaGiornata Europea delle Fondazioni celebrata in tutta Italia con l’evento “Non sono unMurales. Segni di Comunità”

L’evento prevedeva che venisse interpretato, in chiave personale, uno stencil creato per l’occasione dall’urban artist pistoiese LDB da realizzare con la partecipazione di ragazzi che, nel caso di Teramo, avevano seguito un percorso didattico appositamente progettato in uno di quei luoghi ove grazie alla “messa in rete” di organizzazioni del Terzo Settore ed Istituzioni, si realizza l’attività quotidiana delle Fondazioni.



Il giovane urban artist LDB aveva progettato uno stencil con l’immagine di un adulto che allaccia le scarpe a un bambino il quale, con lo zaino sulle spalle, guarda verso lo spettatore con l’espressione di chi sta partendo per un viaggio e guarda al futuro carico di aspettative.

L’immagine rappresenta in maniera efficace un gesto semplice e riconoscibile a tutti: un’azione di supporto da parte di una persona “adulta” e autonoma (la comunità) nei confronti di un bambino (un soggetto che sta crescendo e che inizia un nuovo percorso).

Nel presentare la sua creazione, l’artista l’aveva definita “un piccolo gesto d’amore quotidiano che vuole parlare all’intimo con leggerezza, per suscitare un’emozione nel cuore di chi guarda”.

Il Murales realizzato a Teramo sulla facciata esterna della Scuola d’Infanzia Noè Lucidi, dal titolo KINTSUGI (l’antica arte giapponese di esaltare le ferite) è stato progettato dagli artisti Ivan Pilogallo ed Attilio Spagnuolo che lo ha personalmente realizzato.

Questa mattina 16 alunni, accompagnati dalle insegnanti Meri Di Francesco, Paola Cipriani, Maria Feliciani e dalla DirigenteLia Valeri, sono stati accolti dal Presidente Tiziana Di Sante, in una cerimonia suggestiva ed emozionante evocativa di atmosfere medievali, come di origini medievali è Palazzo Melatino (XIII sec).

Il Presidente - dopo aver illustrato la storia del prestigioso edificio, sede della Fondazione Tercas, ed aver consegnato loro “mantelli, tiare e spade di cartone”, - li ha “nominati Cavalieri e Dame di Palazzo Melatino” provocando in loro suggestioni simbolicamente coinvolgenti.

La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del Presidente Di Sante e del componente del Consiglio di Amministrazione, Gino Mecca, di una valigetta contenente colori ed album da disegno