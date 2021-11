BOLLO NON PAGATO NEL 2018, LA REGIONE HA INVIATO 309 MILA AVVISI DI ACCERTAMENTO

Per il mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2018 sono in arrivo 309mila avvisi di accertamento. La Regione ha inviato l'avviso tramite Pec ai titolari di 68mila delle targhe non in regola con la tassa automobilistica del 2018, per gli altri 241mila mezzi interessati, invece, i proprietari riceveranno un atto giudiziario in forma cartacea. L'invio degli avvisi da parte della Regione partirà dalla prossima settimana per concludere intorno a Natale. I destinatari dovranno mettersi in regola con il pagamento entro 60 giorni ma senza possibilità di rateizzare. In caso contrario, la Regione spedisce le carte all'Agenzia delle Entrate, che ricarica con spese e interessi, con la possibilità, però, di rateizzare.