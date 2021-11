AUGUSTO DE SANCTIS QUESTA SERA A BAINAIT: «COMPRARE UNA CASA AL MARE IN PRIMA FILA, IN ABRUZZO, E' UNA FOLLIA...»

È Augusto De Sanctis, ambientalista, l’ospite questa sera di BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga chiacchierata, De Sanctis analizzerà l’attuale momento ambientale del Pianeta, non risparmiando critiche alle politiche nazionali e internazionali, ma non tralasciando l’Abruzzo, parlando del quale giudicherà “rischioso comprare una casa oggi in prima fila nei comuni costieri, visto che il mare…”… BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116 e in diretta streaming su www.rpiunews.it