COVELLI LASCIA IL CDA DELL’ASP, MOTIVI PERSONALI… O PROBLEMI DI BILANCIO?

requisiti di nomina di cui alla L.R. 17/2011, per i quali si richiama il contenuto degli artt. 10 e 11 e, in particolare, lì dove si dispone che “i componenti degli Organi dell’Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi” (art. 10, co. 3) e che “i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di adeguata esperienza in attività, con particolare riguardo alla gestione di servizi e strutture sociali” (art. 11, co. 7).