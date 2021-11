TORNANO I CIOCCOLATINI DELL'AIRC, L'ASSOCIAZIONE RINGRAZIA IL TERAMO CALCIO TESTIMONI DELLA RICERCA

Domani ci saranno i cioccolatini della ricerca e i volontari dell'Airc saranno sotto ai portici ex Fumo con il banchetto. Un ringraziamento sentito va ai ragazzi della Teramo calcio che come ogni anno contribuiscono a sostenere la ricerca, ricorda l'Airc. Un grazie particolare al capitano Andrea Arrigoni che si è fatto subito portavoce con la squadra e si è mobilitato per la ricerca sul cancro che ogni anno colpisce tantissime persone. Ancora di più con la pandemia.