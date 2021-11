CASAGIT/ ATTIVATE LE CONVENZIONI DI ALTA DIAGNOSTICA PER I GIORNALISTI: DA RADIOSANIT E ARCHE' D'ARCHIVIO

Casagit Salute sempre più vicina ai giornalisti, ai loro familiari e a tutti i soci della mutua. Prosegue infatti l'impegno per la revisione e il potenziamento della rete di strutture sanitarie convenzionate sull'intero territorio nazionale.

Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti nuovi accordi che, in particolare, assicurano prestazioni di alta diagnostica e accertamenti diagnostici e radiodiagnostici nelle province di Teramo, Grosseto e Frosinone.

In particolare, sono state attivate convenzioni con il centro “Radiosanit” a Roseto degli Abruzzi, con “Archè D’Archivio Diagnostica” a Teramo, con il centro “Galileo Immagine” a Follonica e con “Csf Medical Group” a Frosinone.

Le prestazioni sanitarie saranno garantite ai soci di Casagit Salute sia in forma diretta, sia in forma indiretta, in questo caso con successivo rimborso integrale della spesa sostenuta.