A PIAZZA GARIBALDI I TERAMANI PARCHEGGIANO DOVE VOGLIONO, L'AMMINISTRAZIONE INVITA A SOSTARE NEGLI STALLI AUTORIZZATI

In piazza Garibaldi, quotidianamente, si registra una situazione che si sta facendo sempre più complessa. E’ infatti ampiamente diffusa la modalità, in particolare negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, di lasciare l’auto in sosta nelle aree riservate agli autobus. Ciò determina uno stato di cose particolarmente rischioso, visto che le manovre che questi ultimi sono costretti a fare in tali situazioni, diventano pericolose per l’incolumità dei passanti e per la salvaguardia delle automobili stesse; non a caso, si è già registrato qualche incidente, fortunatamente di lieve entità.

L’amministrazione comunale, pertanto, rivolge un appello per il rispetto della segnaletica orizzontale e verticale; invita gli interessati a trovare forme alternative di fermata, tra le quali in particolare il ricorso al vicino parcheggio multipiano di Ponte san Gabriele, dove è possibile lasciare l’auto gratuitamente fino a 15 minuti. La sollecitazione dell’amministrazione è indirizzata con particolare premura, anche per scongiurare l’ipotesi di dover chiedere un coinvolgimento più puntuale della Polizia Locale.