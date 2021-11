VACCINI, TERZE DOSI A TUTTI, ARRIVA ANCHE LA PILLOLA ANTI COVID

Torna l'allarme contagi, Nordest verso il giallo. Per la prima volta da agosto Rt nazionale sopra 1. Così il ministro Speranza: terze dosi per tutte le fasce d'età. Pronto il via libera a partire dagli over 50, nel 2022 fino a 350mila richiami al giorno. Arriva anche la pillola anti Covid. Locatelli: l'Aifa si è attivata per acquisire il Molnupiravir. E Pfizer lancia la sua cura. Intanto, l'Austria mette in lockdown i non vaccinati. E in Germania, la Turingia: non li curiamo.

Nel mirino, almeno all'inizio, ci sono gli over50 e gli over40, perché esposti a rischi maggiori rispetto ai più giovani. Ma comunque, garantisce Figliuolo, gli approvvigionamenti per il 2022 ci sono («Nelle regioni sono stoccate 9,4 milioni di dosi di vaccini ad mRna più una riserva strategica» e «siamo in grado di assicurare a tutti i cittadini le dosi») e, nonostante la chiusura di molti hub nella Penisola, la macchina è in grado di reggere. Anche se, con grande probabilità già prima di Natale, dovesse iniziare la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni.