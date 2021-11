SCUOLE IN DAD, LA REGIONE STANZIA UN MILIONE PER AIUTARE LE FAMIGLIE A COMPRARE I "DEVICE"

Le scuole abruzzesi avranno a disposizione un milione di euro per acquistare device mobili per far fronte alle esigenze della Didattica a Distanza (DaD).È quanto prevede l'avviso "Programma di sostegno per la Didattica a Distanza", finanziato dal Fondo sociale europeo, che verrà pubblicato lunedì sulla piattaforma digitale della Regione Abruzzo. L'Avviso è aperto a tutte le istituzionali scolastiche statali di primo e secondo grado presenti in Abruzzo.

"L'avviso vuole essere un concreto aiuto alle famiglie - afferma l'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale - che hanno necessità di device elettronici mobili per permettere ai propri figli di partecipare a lezioni in didattica a distanza. In questo modo le scuole rispondendo all'avviso pubblico ottengono risorse che hanno la destinazione obbligata di acquisto di materiale informatico da consegnare a sua volta, in comodato gratuito, agli studenti che ne sono privi. Ci sono, in particolare, - aggiunge l'assessore - nuclei con un solo genitore e famiglie in situazioni di vulnerabilità socio-economica che non hanno disponibilità immediata e quotidiana di dispositivi digitali. L'emergenza sanitaria, in questo senso, ha evidenziato i limiti della insufficiente digitalizzazione che interesse alcune strati della nostra società e l'avviso si muove proprio nella prospettiva di dare a tutti gli studenti pari opportunità di accesso agli studi nelle condizioni di straordinarietà come quella della didattica a distanza".

Le scuole richiedenti potranno ottenere un finanziamento fino a 5 mila euro per l'acquisto di device, il cui costo unitario non potrà superare i 500 euro. Le domande vanno presentate solo in via telematica allo sportello digitale della Regione Abruzzo (sezione Catalogo servizi e a seguire bandi FSE) al quale è possibile accedere solo con SPID di secondo livello.

Il termine di presentazione delle candidature va dalle ore 9:00 di lunedì 8 novembre fino alle ore 20 del 7 dicembre 2021.