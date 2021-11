VIDEO / DA LUNEDI AL VIA GLI ASFALTI NELLE FRAZIONI, PER ORA SI SPENDERA' 200 MILA EURO

Partiranno lunedì altri asfalti nelle frazioni. Per ora il Comune potrà spendere solo 200 mila euro. Il prossimo anno la somma lieviterà di altri 600 mila euro. Su Teramo ci sono problemi perchè due interventi sono costati troppo e tante strade non saranno fatte per il momento.

