FOTO-VIDEO/ IL CANTIERE DEL VESCOVADO OSCURA I LAMPIONI, IL COMUNE PRONTO AD ORDINARNE LA RIMOZIONE

Potrebbe essere adottata domani mattina, l’ordinanza comunale che dovrebbe imporre, alla Cantagalli Appalti, l’immediata rimozione del cantiere sistemato per i lavori di ristrutturazione del Vescovado, in piazza Martiri. Un’ordinanza sollecitata al Comune anche dalla Questura, perché i teli di copertura delle impalcature hanno completamente oscurato tutta la pubblica illuminazione sistemata sul Vescovado, sia in piazza Martirii, sia in via della Verdura, in via del Vescovado e nei giardini di piazza Orsini. La copertura dei lampioni provocata dal cantiere creerebbe, infatti, una oscurità pericolosa per la tutela dell’ordine pubblico, specie nelle serate di fine settimana che richiamano moltissimi giovani. Il problema si era verificato anche in via del seminario, con l’altro grande cantiere, ma la Falone Costruzioni ha immediatamente provveduto, sistemando nuovi fari esterni alle impalcature, che potessero compensare la copertura di quelli dell’illuminazione pubblica. Così non è accaduto invece per il Vescovado, dove la Cantagalli Appalti, benché sollecitata (riferiscono in Comune), non ha provveduto. Addirittura la ditta, pare volesse anche tagliare una delle quattro magnolie storiche su piazza Orsini. A questo punto, al Comune non sarebbe rimasta altra soluzione che ordinare la rimozione del cantiere e ritirare l'occupazione del suolo pubblico. E l’ordinanza, come detto, dovrebbe essere notificata domani dalla Polizia Locale.

GUARDA QUI LE IMMAGINI DEL CANTIERE CONTESTATO DAL COMUNE