MALTEMPO: PIOGGE E TEMPORALI AL SUD, ALLERTA GIALLA IN OTTO REGIONI, TRA LE QUALI L'ABRUZZO

Un'ampia area di bassa pressione,

posizionata tra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa,

innesca un flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili verso

la nostra penisola, che determinano condizioni meteo diffusamente

instabili. Nei primi giorni della prossima settimana si prevedono,

infatti, precipitazioni sparse su tutte le regioni centro-meridionali,

con fenomeni temporaleschi che interesseranno in particolare le

regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali

spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori

interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese,

potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che

sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di

criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento

(www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 8 novembre,

precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o

temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia

settentrionale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte

intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la

giornata di domani, lunedì 8 novembre, allerta gialla su Abruzzo,

Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e

Calabria, sulla Sicilia.