E' SALVA LA STAGIONE INVERNALE DEI PRATI DI TIVO: OGGI LA FIRMA TRA ASBUC E GST

E' salva la stagione invernale ai Prati di Tivo. Dopo un lunghissimo tira e molla che semnbrava non finisse più, l'Asbuc ha accettato la proposta della Gst di una concessione temporanea con validità massima di dodici mesi e pagamento anticipato del canone e la concessione dei terreni. La soluzione, alla quale si è arrivati dopo l'incontro in Provincia dello scorso 18 ottobre, garantisce alle attività locali continuità e quindi capacità di programmazione. I documenti da firmare per il rinnovo della concessione temporanea sono stati inviati tramite posta certificata alla Gst insieme alla convocazione dell'incontro per oggi, in Provincia alle 17. Subito dopo la firma di oggi, si attende il rogito notarile con l'attribuzione della proprietà degli impianti all'aggiudicatario del bando di vendita e cioè: Marco Finori.