COVID/ PRESO D'ASSALTO IL PARCO DELLA SCIENZA. BRUCCHI: «SI E' CREATA SOLO UN PO DI FILA, BISOGNA SOLO REGOLAMENTARE L'ACCESSO»

E' caos al Parco della Scienza. E' caos dalle prime ore di questa mattina, a causa dell'alta affluenza che si sta registrando per l'arrivo dei cittadini che devono sottoporsi all'inaculazione delle terzi dosi. Il luogo non è adeguato a poter dare risposte in sicurezza e per questo motivo la minoranza al comune di Teramo torna a denunciare i grandi disagi ai quali vengono sottoposti i cittadini e soprattutto la popolazione anziana. Si chiede l'immediato spostamento dell'hub messo in piedi dalla Asl in un luogo adeguato e l'intervento del sindaco che non curtante del problema continua a far finta che il problema non esiste.

Il direttore sanitario Maurizio Brucchi sulla questione spiega che: «questa mattina sono andato a controllare alle 8,40 e devo dire che c'era un po di fila perchè tutti entrano con l'auto. Occorre regolamentare l'accesso e questo faremo con l'aiuto del Comune. Devono entrare solo le auto con i disabili non tutti. L'hub rimarrà li».