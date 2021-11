IL COMUNE DIFFIDA LA CANTAGALLI APPALTI: HA TEMPO FINO A DOMANI PER RIPRISTINARE L'ILLUMINAZIONE

E' partita oggi la diffida del Comune al titolare della Cantagalli Appalti, che ha allestito il cantiere al Vescovado. Il Comune ha contestato alla ditta teramana di non aver garantito la pubblica illuminazione, anzi: di aver inglobato quella esistente all'interno del cantiere. Cantagalli avrà tempo fino a domani, alle 13, per adeguarsi a quanto richiesto dal Comune. In caso contrario la Polizia Locale che ha già fatto un primo rapporto, interverrà con gli operai per la rimozione immediata di tutto il cantiere, che abbraccia il Vescovado e si affaccia su quattro vie centralissime di Teramo.