CIPRIA DI MARE NEL GOTHA DELLA CUCINA ITALIANA CON LA “CORONA RADIOSA” DEL GOLOSARIO

“Siamo felicissimi, è un risultato che premia l’impegno e la scelta di fare della qualità la nostra regola”. Parole di Alessandro De Antoniis, chef teramano di “Cipria di Mare” che ha ricevuto la “Corona radiosa”, il più alto riconoscimento attribuito dalla guida “il Golosario”. Sono più di 3.000 i locali recensiti in tutta Italia fra ristoranti, trattorie, pizzerie, aziende agrituristiche e locali di tendenza, secondo le rotte di una squadra di più di 90 collaboratori capitanati dai critici Paolo Massobrio e Marco Gatti. Il GattiMassobrio, che nasce dai 24 anni di esperienza della GuidaCriticaGolosa, è un taccuino di appunti preziosi per fare una sosta piena di soddisfazione. Questa guida inoltre interagisce anche col web: ogni regione reca un QR code che porta alle pagine corrispondenti sul portale ilgolosario.it, aggiornate in tempo reale.

In Abruzzo, sono solo tre i ristoranti che possono vantare la “Corona Radiosa” e sono Cipria di mare di Teramo, il DOne di Montepagano e la Bandiera di Civitella Casanova.

Per ogni locale vengono fornite una serie di informazioni che spaziano dalla possibilità di pernottamento alla presenza di un posteggio, dall'accettazione delle carte di credito ai tavoli all’aperto, fino alla possibilità di accogliere un animale; e poi i simboli indicanti i servizi di delivery e di take away. Inoltre compare una breve descrizione dell’atmosfera e della storia del locale, l’elenco dei piatti che hanno colpito di più gli ispettori.

Le tipologie di classificazione dei locali sono: ristoranti, trattorie di lusso, trattorie veraci, agriturismi, vinerie, pizzerie, con la specificità dei locali polifunzionali e dei negozi o delle cantine con ristoro. Il massimo riconoscimento attribuito è appunto la corona radiosa