PRATI DI TIVO, FIRMATO L'ACCORDO PER I TERRENI, ORA CORSA CONTRO IL TEMPO PER RIAPRIRE GLI IMPIANTI

È davvero salva la stagione invernale ai Prati di Tivo. È stata firmato l'accordo tra le parti, cioè tra la Gst (Gran Sasso Teramano) di Marco Finori, che gestisce gli impianti, e l'Asbuc (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) che ha in possesso i terreni su cui insistono gli impianti stessi. L'accordo di ieri sera prevede un canone di 17.500 mila euro per 6 mesi. La firma tra Paride Tudisco e Gabriele Di Natale è stata siglata nell’ufficio teramano dell’Asbuc, alla presenza anche di sindaco e vicesindaco di Pietracamela, Antonio Villani e Corrado Bellisari. La domanda ora è: manca ancora la sicurezza della stazione sciistica...,gli O’Bellx per indenderci. Si farà in tempo prima dell'arrivo della neve?