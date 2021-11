LA TERCOOP DENUNCIA FAVORITISMI DELL'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE A VANTAGGIO DEI CONCORRENTI

Venerdì 12 novembre alle ore 10, presso l'hotel Abruzzi, la cooperativa sociale Tercoop terrà una conferenza stampa per denunciare l'ultimo clamoroso favoritismo, questa volta partorito dall'ufficio legale del comune di Teramo, a vantaggio dei suoi concorrenti e a danno della stessa Tercoop. Saranno presenti i 26 soci - lavoratori impiegati nella gestione del servizio, costretti da oltre 10 anni a rinunce salariali da un dirigente comunale e da ben tre amministrazioni che hanno ritenuto e ritengono doveroso garantire l'equilibrio economico finanziario a tutti i concessionari di lavori e/o servizi comunali, ma non alla Tercoop che da oltre 10 anni lavora in perdita a causa della continua riduzione di strisce blu.

Alla conferenza stampa, dove sarà presente anche l'avvocato Francesco Calcagni, i 26 soci - lavoratori hanno invitato a partecipare il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, l'assessore alla mobilità urbana Maurizio Verna, il dirigente del V settore Remo Bernardi, il dirigente dell'ufficio legale Cosima Cafforio, i quali potranno prendere la parola e confermare, confutare, chiarire quello che a noi è parso e pare inconfutabilmente discriminatorio e inaccettabile.

Sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti di Cgil, Cisl e Confcooperative Abruzzo.