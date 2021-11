ADAMO / SMEMORATI GLI EX LEGHISTI DEL GRUPPO MISTO, RISPOLVERANO UN D'ALFONSO DEL 2014

La fantasia, si sa, è una dote. Che spesso (o quasi sempre) non appartiene ai politici. Così, può capitare che un logo richiami un altro logo, che “Italia” sia declinato con “forza”, con “Viva”, con “Fratelli”, ma che un gruppo di fuoriusciti di centrodestra scegliesse quale nome identificativo quello di una lista di Centrosinistra, non era ancora mai successo. Fino ad oggi. Perché oggi, i tre ex leghisti Angelosante, Marcovecchio e Di Gianvittorio, hanno ufficializzato la nascita del loro “gruppo misto” in Regione, che poi misto non è perché ha già un nome, si chiamerà “Valore Abruzzo”. Esattamente come la lista civica per Luciano (D’Alfonso) Presidente che scese in campo alle Regionali del 2014. “Valore Abruzzo”, pari pari, uguale uguale. Che vogliano anche provare a rilanciare una candidatura di D’Alfonso alla presidenza? Così sì, che sarebbe misto davvero. Nell’attesa di scoprire cosa sia questo secondo valore abruzzese, visto che il primo era del 2014, prendiamo atto che ai nostri politici, oltre alla fantasia, difetta la memoria.

ADAMO