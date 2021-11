SUL PODIO ATLETA DI DIECI ANNI DI TORRICELLA, E' LA PIU' BRAVA A GIOCARE A BOCCE

Ha conquistato il gradino più alto del podio della Gara Regionale “Trofeo Città di Spello” l’atleta decenne di Torricella Sicura (TE) Benedetta Pizii. Dopo aver partecipato in squadra nella categoria Under 12 con Alessia Renzi, Jacopo Di Francesco, Federico Merlini e Laura De Dominicis, la Pizii si è qualificata tra le migliori quattro atlete che hanno avuto accesso alle finali individuali.

Per la gioia di dirigenti e famigliari, Benedetta Pizii ha vinto la sua prima gara nell’Under 12 Femminile. Una grande emozione per la bambina e per coloro che la stanno seguendo in questo percorso atletico.

“Siamo molto soddisfatti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in particolare di Benedetta Pizii, cui vanno i miei complimenti uniti a quelli del mio collaboratore Enio Di Giacinto per la vittoria conquistata. Ringrazio tutta la società per il lavoro svolto nonché il Sindaco di Torricella Sicura Nicola Palumbi e il Vice Sindaco Marco Di Nicola per il supporto che ci danno, così come Gianluca Formicone che quando può ci aiuta negli allenamenti dei ragazzi. La nostra speranza è di migliorare e di portare l’Abruzzo nell’elite nazionale” ha spiegato Maurizio Iachini Presidente del Circolo Bocciofilo di Torricella Sicura.

“Sono orgoglioso dei nostri giovani atleti e mi complimento con Benedetta Pizii, con tutta la squadra, così come con i dirigenti di Torricella- ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori- Il nostro intento è quello di ricreare un vivaio che possa dare lustro all’Abruzzo competendo anche a livello nazionale”.