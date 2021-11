SCUOLA / ECCO LA CLASSIFICA DI EDUSCOPIO: SUPERIORI TERAMANE BATTUTE DALLE ASCOLANE E DALLE ROSETANE

Online da oggi, 11 novembre, la nuova edizione 2021/22 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media. Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,1 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 10,1 milioni di pagine consultate. Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. La classifica che riportiamo è quella relativa alle scuole esistemti nel raggio di 30km da Teramo. per ulteriori approfondimenti EDUSCOPIO