MC DONALD'S NON APRE PIU' A TERAMO? RINVIATA LA SELEZIONE DEL PERSONALE

Mc Donald’s non apre a Teramo? La notizia, non confermata ufficialmente, sarebbe ufficiosamente giustificata dal fatto che alcune persone, che avevano inviato il loro curriculum al colosso del fast food ed erano state contattate, poi sono invece ricontattate per la notifica del rinvio (per ora si parlerebbe di rinvio) dell’apertura. Il nuovo locale della grande M avrebbe dovuto preparare i suoi hamburger nel nuovo complesso commerciale in apertura dietro la stazione. In effetti, va detto che sui siti ufficiali e nelle comunicazioni media dell’azienda, non si faceva riferimento all’apertura a Teramo né, in verità, c’era stata alcuna campagna di lancio, cosa che sempre avviene con largo anticipo per le aperture dei nuovi ristoranti. Per ora, dunque, niente “big mac” a Teramo…