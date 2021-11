VIDEO / IL COMUNE RACCOGLIE LE SOLLECITAZIONI DI MARCOZZI E ANNUNCIA PIU' STALLI PER IL PARCHEGGIO A RIDOSSO DI OASI-GLOBO ALLA GAMMARANA

Il Comune raccoglie la denuncia del presidente Alfonso Marcozzi e annuncia nuovi e più corposi stallia alla Gammarana a ridosso dell'insediamento Oasi-Globo. Mentre non si prevedono modifiche al traffico se non, forse, dopo l'apertura prevista per il 25 novembre.

ASCOLTA DI BONAVENTURA E IL SINDACO NEL SERVIZIO SU R115