E' MORTO ANTONIO BRIZZI, IL RICORDO DI SALVUCCI DEL CONAPO

E’ morto oggi all’età di 62 anni dopo una lunga e sofferta malattia Antonio Brizzi, il segretario del Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. Entrato nei pompieri nel 1986, Brizzi ha fondato il Conapo nel 1994 e da allora lo ha guidato ininterrottamente, portando avanti tante battaglie sindacali, dimostrando con i fatti la possibilità di cambiare tante cose, tra cui la più importante quella della equiparazione delle retribuzioni. Lascia due figlie, una delle quali di sei anni, e la grande famiglia che compone il Conapo.

Un uomo, un amico, che non si è mai risparmiato per la famiglia dei Vigili del Fuoco, anteponendo il sindacato a se stesso e alla sua salute. Sempre vicino alle problematiche di tutti noi, girando l’Italia da Nord a Sud per assisterci in tutte le battaglie, partecipando a tante assemblee, come fatto anche al Comando di Teramo in più occasioni.

Un abbraccio alla famiglia di Antonio da parte mia e di tutti gli iscritti della segreteria provinciale Conapo di Teramo, mancherai a noi tutti, un esempio di grande uomo, e non finiremo mai di ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. La salma di Brizzi sarà portata domani all’obitorio di La Spezia. Lo rende noto il segretario Prov.le CONAPO Teramo, Salvucci Davide