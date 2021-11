GENITORI PREOCCUPATI PER L'AUMENTO DI CASI DA COVID NELLA SCUOLA MEDIA DI ISOLA: LA DIRIGENTE E IL SINDACO: «TUTTO SOTTO CONTROLLO»

C'è allarme ad Isola del Gran Sasso per l'aumento dei casi da contagi Covid. I genitori stamattina hanno scritto anche al Sindaco Andrea Ianni chiedendo di intervenire dopo i nuovi casi di positività che si sarebbero manifestati nella giornata di oggi. Il Sindaco Andrea Ianni dichiara, invece, che la situazione è sotto controllo e che al momento sono 25 i casi positivi di cittadini non vaccinati risultati positivi al tampone.

La Dirigente Scolastica Giovanna Falconi in merito ai casi individuati nella scuola così riferisce:

“A seguito di segnalazione di casi positivi a COVID-19 è stato attivato il protocollo disposto con nota tecnica Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 28 ottobre 2021 allegata alla nota congiunta Ministero dell’Istruzione-Ministero della Salute del 6 novembre 2021.

Sulla base del suddetto protocollo, per le classi interessate al caso accertato di contagio vengono sospese le attività didattiche ed attivata la didattica a distanza nelle more del tracciamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione e Protezione.

Per le altre classi della scuola non viene attivato alcun provvedimento di sospensione delle attività didattiche in quanto non previsto dal protocollo di cui sopra.

Relativamente alla richiesta avanzata da alcuni genitori per la quale la dirigente scolastica dovrebbe chiudere tutta la scuola si precisa che non rientra nelle competenze del dirigente scolastico disporre la sospensione delle attività didattiche per tutta la scuola. La situazione è stata segnalata ai competenti Enti Locali e viene costantemente monitorata in accordo con il Dipartimento di Prevenzione e Protezione della ASL Teramo”.