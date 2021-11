CASARTIGIANI ABRUZZO SU FILM COMMISSION: L'ABRUZZO ANCORA FUORI DAL CIRCUITO CINEMATOGRAFICO

Si è quasi conclusa l’esperienza de’ “L’Arminuta”, che dopo la grande diffusione nelle librerie nazionali e non ha varcato la soglia delle sale cinematografiche riportando il pienone dopo anni di chiusure per via della pandemia.

Ebbene, allo scorrere dei titoli lo spettatore abruzzese, dopo aver apprezzato il talento e della scrittrice e degli attori emergenti quasi tutti abruzzesi, dopo aver notato la targa delle auto ed i paesaggi, i costumi ed il dialetto tutti severamente abruzzesi, quasi con l’amaro in bocca non ha potuto non soffermarsi sui titoli finali “girato nella Regione Lazio”..

E’ così che l’Abruzzo ha perso un’altra occasione di farsi conoscere ed apprezzare, pur vantando panorami da film sia lungo la Costa dei Trabocchi che nelle zone interne come le cime del Gran Sasso e della Maiella.

Casartigiani si unisce alle richieste delle altre sigle sindacali che si stanno mobilitando per far entrare la Regione Abruzzo nel circuito della “Film Commission”. <<Entrare nella filiera cinematografica – riferiscono i Coordinatori Regionali Dario Buccella e Flaviano Montebello – è un atto di amore verso la nostra Regione e verso tutte le persone che la abitano. Significa esaltare la bellezza e le tradizioni, dare una vetrina importante al turismo ed alle attività artigiane ed artistiche. Girare un film in un determinato luogo significa infatti coinvolgere autori, registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, costumisti, acconciatori, truccatori, fonici, ecc… e stimolare sempre più la produzione locale, abbattendo costi aggiuntivi dati dalla trasferta. >>

E’ sentitissima da parte di Casartigiani Abruzzo l’esigenza di fare un passo in avanti per proiettarsi nel futuro, così come hanno fatto altre Regioni. I casi più lampanti sono l’Umbria con il suo Don Matteo o la Sicilia di Montalbano, nelle quali conoscere il territorio per lo spettatore equivale ad immedesimarsi nel personaggio di fantasia.