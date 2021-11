VIDEO / LA PROVINCIA HA MONITORATO SIN DA STAMATTINA LA SITUAZIONE DELLE STRADE, NON SI REGISTRANO GRANDI PROBLEMI

ll maltempo non ha creato problemi seri alla viabilità della provincia di Teramo. Oggi si sono registrati allagamenti negli scandinati e qualche albero caduto. Gli uffici provinciali hanno monitorato la situazione sin dalle prime ore di oggi. E a proposito di strade e di fondi arrivati con il Pnrr, la prossima settimana la Provincia incontrerà i sindaci per decidere come e dove spendere i fondi che stanno arrivando e il cui stanziamnento ammonta a 9 milioni e 700 mila euro per il miglioramento della rete stradale delle “aree interne.

