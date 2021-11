VIDEO / ASP1, SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA SE NON SARANNO REGOLARIZZATI TUTTI GLI STIPENDI

Sindacati sul piede di guerra per i ritardi che si stanno accumulando nel pagamento degli stipendi per i 300 lavoratori dell'Asp1. Dopo la richiesta di commissariamento, se non ci sarà un immediato cambiamento di rotta, i sindacati annunciano una clamorosa protesta con il coinvolgimento dei cittadini.

