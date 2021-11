PIOVE AL PALAZZETTO DI SAN NICOLO', INTERROTTE LE ATTIVITA': TERAMO SPORT SCRIVE AL COMUNE

Tanto tuonò che piovve, anzi diluviò.

Con grande rammarico dobbiamo comunicare che, a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sul nostro territorio. il Pala San Nicolò sta registrando forti infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto. Siamo quindi costretti ad interrompere tutte le attività sportive all'interno della struttura fino a quando non sarà risolto il problema.

Come gestori dell'impianto abbiamo più volte sollecitato l'amministrazione comunale di Teramo. nello specifico l'assessore alla manutenzione Valdo Di Bonaventura e l'assessore allo sport Sara Falini. per effettuare dei lavori di riparazione del tetto ma le nostre richieste sono state sistematicamente ignorate. Tutto ciò ci delude e ci fa anche rabbia in quanto il Pala San Nicolò è una struttura usata da tante società sportive del nostro territorio. con tutti i benefici che ne derivano anche sul piano sociale e culturale.

Chiediamo nuovamente all'amministrazione comunale di Teramo dì intervenire quanto prima per permettere la riapertura dell'impianto. sperando che questo ennesimo appello non resti inascoltato.

Direttivo Teramo Sport