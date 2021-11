VIDEO / TOMBINI INTASATI DA PIOGGIA E SPORCIZIA IN CENTRO: I CITTADINI RISOLVONO DA SOLI

Hanno preso un ferro, costruito artigianalmente, e con tanta pazienza hanno "risolto il problema". Il titolare della tabaccheria in corso Cerulli, aiutato da un altro commerciante della via, ogni qualvolta piove, si arma di pazienza e fa scorrere l'acqua che si addensa davanti al suo negozio e in strada. Oramai è quasi una consuetudine. L'appello, anzi: il pensiero è rivolto all'assessore Di Bonaventura, che viene riconosciuto dai cittadini, come uno dei pochi della Giunta D'Alberto che davvero lavorano per il territorio, ma che su questo fronte non è riuscito ad imporre una svolta rispetto alle precedenti amministrazioni: pulendo i tombini con cadenza mensile.

