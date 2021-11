AUGUSTO DI STANISLAO STASERA A BAINAIT, TRA “POLITICI CLOACHE UMANE”, “PSICOLOGIA DEL CREATO” E PROGETTI PER COMBATTERE LA “LETALE IGNORANZA”

L’ex parlamentare, ex assessore regionale, nonché indimenticabile sindaco di Colonnella, Augusto Di Stanislao, sarà l’ospite questa sera di BAINAIT, il “notturno” di R+ pensato quest’anno come una chiacchierata di fine serata, tra un barman curioso, il direttore Antonio D’Amore, e un ultimo cliente in vena di confidenze. Nella lunga chiacchierata, Di Stanislao ricorderà la sua carriera politica, gli attacchi subiti, i tradimenti dei “colleghi” e l’abbandono sofferto nel momento della malattia. “Cloache umane”, così li ha definiti. Ma questo era il passato, il presente è quello di uno psicologo impegnato nel sociale, con uno straordinario progetto per gli adolescenti e una lettura “psicologica” del creato, intesa come ricostruzione di un rapporto uomo - Natura. BAINAIT QUESTA SERA ALLE 21 SU R+ CANALE 116