I RAGAZZI DEL LICEO SCIENTIFICO DELFICO SI TASSANO E ACQUISTANO ASSORBENTI PER LE COMPAGNE

Dal Liceo scientifico Delfico parte, su proposta degli studenti Beatrice Nori, Antonio Riuscitti e Alessandro Sgura, rappresentanti d'Istituto, e Romolo Giansante ed Ermanno Santone, assessori neorieletti alla Consulta provinciale degli studenti, una campagna di sensibilizzazione, chiamata "Le mestruazioni non sono una scelta, la solidarietà sì". L'idea degli studenti è quella di coinvolgere tutto l'Istituto in una raccolta fondi, finalizzata all'acquisto di assorbenti biodegradabili da collocare all'interno dei bagni delle ragazze.

L'iniziativa nasce sulla scia del dibattito, che si è aperto in Europa dopo l'approvazione da parte della Scozia, nel febbraio 2020, di una legge "la Tampon tax", che ha reso gratuiti assorbenti e prodotti igienici femminili. Anche in Italia, proprio in questi giorni, il Governo sta discutendo sulla possibilità di abbassare l'Iva, su questi prodotti, dal 22% al 10%.

Per Beatrice Nori "innanzitutto è importante parlare di questo tema, che è sempre stato letto come qualcosa di negativo e di ripugnante, quando invece, come dice il nostro slogan, è estremamente naturale. Sarebbe auspicabile che l'iniziativa si diffondesse anche a livello provinciale".

L'obiettivo degli altri rappresentanti degli studenti è che questo progetto non si limiti soltanto alla partecipazione, ma possa trovare riscontro anche da parte delle istituzioni. A tal fine opereranno anche i due rappresentanti della Consulta, ponendosi come tramite tra la scuola e la politica.

Il Dirigente, Prof. Adriano Trentacarlini, ha ritenuto la proposta meritevole di attenzione e ha dato agli studenti ampio supporto.