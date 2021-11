FOTO / IL GRUPPO "NO TAG" HA RIPULITO I MURI DI VIA VICO DELLA VOLPE

«Nel giorno del nostro primo compleanno abbiamo «adottato» Via Vico della Volpe». A dirlo è il gruppo No Tag. «Coperto con la vernice fresca tutti i muri che avevano tag e scritte offensive e degradanti. E ci siamo presi l’impegno di pulire e ripulire allo sfinimento ogni volta che tag e scritte ricompaiono. Anzi, abbiamo inserito questo impegno come Mission. È un dovere, nel momento in cui si punterebbe a crescere in direzione delle vocazioni cittadine. Per ciascuno del gruppo No Tag é importante dare il proprio contribuito a rendere e mantenere la città più bella possibile».