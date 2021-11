VIDEO / ECCO COME LE DONNE TERAMANE HANNO VISSUTO "IL TEMPO DELLA PANDEMIA"

Donne, madri, mogli, lavoratrici in casa e fuori. Per loro, la pandemia è stata un momento ben più complicato di quello affrontato dagli uomini. Perché è sulle donne che è ricaduta una parte di quell'attività sospesa nel lockdown. Sono diventate maestre dei loro figli in dad, come e più di prima responsabili della gestione della quotidianità familiare, magari mentre i mariti erano impegnati in smart working. Per capire quanto il Covid abbia influito sulle vite delle donne teramane, la Provincia ha realizzato un'indagine conoscitiva. Un'iniziativa è promossa dalla consigliera provinciale alle Pari Opportunità e al Sociale, Beta Costantini, ed è stata realizzata grazie al lavoro di Agnese Vardanega, docente dell'Università di Teramo, esperta di analisi statistica applicata alle scienze sociali e alla collaborazione di Associazioni, Sindacati e Commissioni pari opportunità che attraverso i loro sportelli hanno aiutato l'ente a diffondere i questionari. L’indagine ha raggiunto circa 600 donne un campione in grado di dare voce a tutte le donne della provincia, dalle più giovani (18 anni in su) alle più anziane, dalle lavoratrici, alle studentesse e le casalinghe, dalle lavoratrici dipendenti alle imprenditrici.

