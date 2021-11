GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: PREMIATA UNA STUDENTESSA DEL LICEO DELFICO-MONTAUTI

Martedì 23 Novembre c.m. nella sede della Provincia di Teramo, in Via Milli, si terrà la premiazione del Concorso fotografico “Contro ogni pregiudizio e ogni violenza”, indetto dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, pensato per le Scuole superiori del territorio provinciale sui temi della violenza e dei pregiudizi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2021.

L’I.I.S. Delfico-Montauti è stato selezionato per gli scatti più belli ed appropriati sulla tematica dei pregiudizi e della violenza.

L’autrice della fotografia vincitrice è la studentessa Irene Di Domenico della classe IIB del Liceo Classico Cambridge.

Irene, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Di Giampaolo e la Prof.ssa Silvia Riccioni presenzieranno all’evento durante il quale sarà consegnato all’Istituto il banner con la riproduzione della fotografia vincitrice , dal titolo “Violenza verbale, visiva, fisica” da affiggere sul muro esterno dell’Istituto.

Inoltre, come previsto dal concorso, il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alle ore 10,30,il Liceo riceverà la visita di un’operatrice del Centro Antiviolenza La Fenice e di una componente della Commissione Pari Opportunità provinciale per un incontro formativo con gli studenti.