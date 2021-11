A/14/ CHIUSO PER QUATTRO NOTTI TRATTO ATRI PINETO - ROSETO

Sulla A14, per consentire programmate attività di pavimentazione, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la statale16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Roseto degli Abruzzi.