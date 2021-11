TERAMO/ UN NATALE...DI LUCE A SECONDA DELLA VIA, L'ALBERO DI NATALE SARA' QUELLO DELL'OLMO DI PIAZZA MARTIRI, IL BOSCO INCANTATO SI TRASFERISCE ALLA VILLA

Sarà un Natale....di Luce: "LUCI DI TE". Quello pensato dal Comune per la città di Teramo per il quarto anno consecutivo. Tra le prime novità, gli allestimenti delle luminarie che varieranno a seconda degli spazi scelti: le luminarie saranno uno scrigno di luce e decorazioni. In piazza Martiri ci saranno delle casette natalizie, con tanto di mercatini e pista di ghiaccio. Una delle casette sarà esclusivamente dedicata all'informazione per i turisti, su cosa fare. Mentre il bosco incantato lascia la tradizionale location dei Tigli per trasferirsi nella villa comunale. Altra novità: niente albero di Natale in piazza Martiri, quest'anno non verrà istallato. Il programma prevede un evento specifico sull'albero dell'Olmo.