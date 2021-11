SOSTA IN PIAZZA GARIBALDI ALL'USCITA DALLE SCUOLE, PARCHEGGIO GRATUITO A SAN GABRIELE PER I GENITORI

Una proposta per la soluzione delle problematiche connesse al flusso di traffico e alla sosta che coincidono con l’entrata e l’uscita dalle scuole che gravitano su Piazza Garibaldi, è emersa in questi giorni ed è stata proposta stamane dall’assessore Maurizio Verna ai dirigenti scolastici interessati.

L’idea è stata concertata dallo stesso assessore Verna con la Costruttori Teramani, società che gestisce l’adiacente parcheggio di San Gabriele. Essa consiste nella possibilità di attivare un abbonamento gratuito per le fasce orarie interessate, grazie al quale i genitori dei ragazzi delle scuole San Giorgio, Michelessi, Comi e Zippilli potranno appunto parcheggiare l’auto nella adiacente struttura, sottostante l’omonimo ponte.

L’idea è di riservare l’agevolazione per le fasce orarie di 20 minuti per entrata e 30 minuti per uscita, individuate dalle dirigenze scolastiche. Oltre tali orari, l’eventuale ulteriore sosta sarà assoggettata al pagamento della normale tariffazione.

Nei prossimi giorni i dirigenti scolastici informeranno i genitori della opportunità ad essi proposta, invitandoli, qualora interessati, a fornire i dati necessari per l’attivazione dell’abbonamento gratuito.

L’assessore Verna rimarca: “Si tratta di una proposta che troverà attuazione, grazie alla disponibilità dei Costruttori Teramani, anche per i prossimi anni scolastici; crediamo sia interessante, anche per l’ampiezza delle due fasce orarie; grazie ad essa sarà assicurata maggiore tranquillità nelle operazioni di accompagnamento o attesa dei bambini e dei ragazzi; il solo, minimo costo cui saranno sottoposti gli interessati, è quello di 5 euro per il badge da utilizzare. E’ un intervento sul quale puntiamo, in linea con quanto già attuato in altre città italiane che presentano analoghe problematiche, e che, come per tutte le innovazioni di una moderna pubblica amministrazione, ha la necessità della convinta collaborazione della cittadinanza .”