IL “MISTERO” DEI CAMPI DI PADEL AL CIRCOLO TENNIS COMUNALE, COSTATI OLTRE 300 MILA EURO… MA PAGATI DA UN PRIVATO… E UN SOCIO CHIAMA LA FINANZA

La denuncia alla Guardia di Finanza di Teramo, arriva da un socio del circolo tennis Teramo Costante Bernardini. Nell'esposto, il socio dichiara di aver notato che all'inizio di luglio è stato smantellato il campo di calcetto/tennis e, al suo posto, si sono realizzati due campi da padel coperti ed un terzo scoperto. Il socio avrebbe dapprima chiesto al presidente mediante mail come sono stati reperiti sul mercato i fondi per la costruzione dei campi, poi ha scritto al Sindaco ed al comandante dei Vigli Urbani segnalando la stessa circostanza ovvero la mancata esposizione del cartello di avvio lavori. Non avendo ottenuto nessuna risposta mediante una pec indirizzata al circolo tennis e per esso al presidente del circolo ed ai componenti del direttivo, è stato chiesto di aver accesso agli atti amministrativi con riferimento alla costruzione dei campi in argomento evidenziando l'importo dell'opera appurato dalla delibera di Giunta dei Comune di Teramo n. 227 del 12/18/2021. L'importo risulta pari ad € 353.198,67. Il socio si interroga sulla provenienza e sulle modalità di approvvigionamento di una somma così alta che all'80% sarebbe a carico di una ditta privata.