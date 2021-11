IL GOVERNO VARA LE RESTRIZIONI AI NO VAX: POTRANNO SOLO LAVORARE, GLI ALTRI: I VACCINATI CON IL SUPER GREEN PASS FARANNO UNA VITA NORMALE

Mario Draghi ha deciso. Per salvare il Natale, spingere la campagna vaccinale, difendere la ripresa economica e tentare di frenare la quarta ondata della pandemia, oggi il governo varerà il Super Green pass: un passepartout che, da lunedì prossimo o dal 6 dicembre, eviterà nuove restrizioni e chiusure e permetterà a chi è vaccinato o guarito dal Covid di andare al bar e al ristorante, al cinema e a teatro, in palestra e in piscina, allo stadio e in discoteca, nei parchi tematici e sugli impianti da sci, nei centri commerciali e ai mercatini e fiere anche in zona arancione o rossa. I No vax, invece, potranno soltanto andare a lavorare o accedere ai servizi essenziali come farmacie e negozi di generi alimentari, salire su treni e aerei, dopo aver fatto un tampone risultato negativo.

Il governo pensa di introdurre il super Green pass, destinato solo ai vaccinati: solo chi si è sottoposto all'immunizzazione potrà andare in bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, musei. Tutte le attività ricreative saranno off limits per chi non è immunizzato.

Gli accertamenti vengono fatti dalle forze dell'ordine durante normali controlli amministrativi all'interno di locali, ristoranti, negozi. Una parte dei controlli spetta anche alle Asl e agli ispettori del lavoro. Ma non è escluso che gli accertamenti vengano intensificati.